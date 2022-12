Segreteria nazionale del Pd, nasce "Parte da Noi! Forlì" a sostegno di Elly Schlein

Corsa alla segreteria del Partito Democratico. Nasce il comitato "Parte da Noi! Forlì" a sostegno di Elly Schlein, per raccogliere le adesioni e le idee dei cittadini interessati al percorso avviato dalla parlamentare e mettere in rete le energie interessate a questa proposta. Tra le prime adesioni ci sono quelle di Maria Teresa Vaccari, Moreno Zoli, Enzo Valbonesi, Raffaele Barbiero, Idilio Galeotti, Luca Rinieri, Elisa Rinaldini, Sara Pignatari e Silvia Baldassarri. "Il Pd dopo 15 anni deve ridefinire la propria identità - spiegano i firmatari del comitato -. Rispondere all'interrogativo "chi vogliamo essere e chi vogliamo rappresentare". Il mondo e l'Italia sono profondamenti cambiati. Sono cresciute le disuguaglianze sociali e territoriali , la crisi ecologica, le discriminazioni di razza e di genere, le minacce per la democrazia. Occorre accrescere la partecipazione attiva e i diritti degli iscritti per un partito coinvolgente e plurale . Non serve un leader solo al comando ma il risveglio del senso di comunità.

"Qui non è questione di quanto vogliamo essere riformisti o quanto vogliamo essere radicali - aggiungono -, ma di rispondere a una domanda: come cambiamo un modello di sviluppo che si è rivelato insostenibile perché aumenta le diseguaglianze e nel contempo sfrutta in modo insostenibile le risorse del pianeta?” Sono le parole da lei pronunciate nel discorso di presentazione del 4 dicembre a Roma. Il comitato "Parte da Noi-Forlì" sulla linea indicata, immagina un Partito Democratico aperto, accogliente, e radicato nei bisogni delle persone. Le adesioni che stanno arrivando, parlano di un sostegno transpartitico, che travalica i confini degli iscritti al Pd e raggiunge anche molte persone ed elettori di centro sinistra che vedono nella mozione Schlein, una possibile svolta decisiva del partito". E' possibile contattare il comitato all’indirizzo e-mail partedanoi.forli@gmail.com, oppure sui social.