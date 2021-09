"Senza paura. La nostra battaglia con l'odio": il deputato Zan presenta il suo libro a Forlì

Sarà un’occasione per andare oltre i pregiudizi e chiarire il contenuto giuridico, culturale e gli obiettivi del Ddl Zan, martedì alle 20:30 nella Sala Ex-Mazzini (Corso della Repubblica, 88) con il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, che presenterà il suo libro "Senza paura. La nostra battaglia con l'odio" Ed. Piemme. Insieme a lui interverrà Federico Amico, presidente della Commissione per la parità e per i diritti delle persone della Regione Emilia-Romagna. Modera Eleonora Vannetti, giornalista del Corriere Romagna. Introduce Maria Teresa Vaccari, segretaria del’Unione Comunale Pd Forlì. L'iniziativa è promossa da Partito Democratico, Articolo Uno, Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde, ÈViva, Partito Socialista Italiano, Possibile, Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Volt. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-covid19. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti in sala, previo controllo Green Pass. E' possibile registrarsi a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ddz-zan-oltre-i-pregiudizi-175864885607