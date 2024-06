Servizi educativi, "rafforziamo il sostegno alle famiglie": da settembre 32 nuovi posti agli asili nido

Un progetto dal valore complessivo di oltre 238mila euro. L'assessora alle Politiche Educative e candidata per la lista "La Civica - Forlì Cambia", Paola Casara, annuncia 32 nuovi posti nido per il prossimo anno scolastico. "Forlì per la famiglia e la natalità è uno dei principi cardine del programma di governo della coalizione di liste e forze politiche che sostengono il sindaco e candidato alle prossime elezioni amministrative, Gian Luca Zattini - afferma Casara -. Una priorità che abbiamo messo al centro già a partire del prossimo anno educativo".

"Il rafforzamento dei servizi di supporto alle famiglie passa anche per l’ampliamento dell’offerta e dell’accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni - argomenta -. Per dare ossigeno alle nostre famiglie, abbiamo messo a disposizione per il prossimo anno 32 nuovi posti nido.Un primo intervento davvero importante, tempestivo, per incrementare l’offerta educativa riservata ai più piccoli che fa parte di un progetto più ampio, volto a migliorare la qualità della vita delle nostre famiglie e i tempi di conciliazione tra vita e lavoro". Un progetto dal valore complessivo di oltre 238mila euro.

"I nidi d'infanzia accreditati presso cui attivare posti aggiuntivi per il raggiungimento di detto obiettivo saranno individuati mediante avviso pubblico volto ad acquisire la disponibilità dei gestori - conclude -. Contemporaneamente, prosegue l’interlocuzione di questa Amministrazione con i gestori e gli enti del terzo settore per rafforzare la co progettazione e ampliare ancora di più il ventaglio di posti disponibili per i servizi educativi della prima infanzia. Un obiettivo che per noi è una priorità, e un impegno per il prossimo mandato”.