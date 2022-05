"Salviamo api e orchidee selvatiche": appello dei Verdi per non sfalciare l'erba a primavera

Evitare del tutto gli sfalci dell'erba almeno nel mese di Maggio. E' la richiesta arrivata da Europa Verde Forlì-Cesena. Se in questa stagione riprende con vigore la crescita dell'erba, specialmente dopo i periodi di pioggia, la richiesta degli ecologisti è di non procedere subito con lo sfalcio, sia in area pubblica che privata, e - a costo di avere l'erba alta per qualche settimana - lasciar prosperare la biodiversità, in particolare delle orchidee spontanee e degli insetti impollinatori.

Spiegano Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi: "Nel mese di maggio i prati anche in città si colorano di bellissimi fiori, a volte addirittura di orchidee spontanee. Da diversi anni, soprattutto nel Regno Unito, si sta diffondendo una nuova positiva tendenza: i proprietari di giardini lasciano il tosaerba in garage per tutto il mese di maggio. Lo scopo è quello di lasciare crescere erba e fiori che danno riparo e ristoro agli insetti impollinatori, api comprese, a beneficio anche degli uccelli che se ne cibano".

"La biodiversità e la natura offrono inoltre uno spettacolo certamente più bello dei prati privi di vita, tagliati a tappeto. Per questo motivo invitiamo tutti ad aderire alla campagna, mettendo un cartello in giardino: 'Stiamo nutrendo le api #NowMowMay'. Rimane fondamentale la collaborazione del Comune, al quale chiediamo di fare attenzione specialmente alle orchidee che stanno crescendo nelle aree verdi: siamo disponibili a segnalarle con dei piccoli cartelli rimovibili anche grazie all’aiuto dei cittadini, ricordando che tutte le specie di orchidee selvatiche italiane sono protette da leggi nazionali e norme europee. Nonsfalciare l'erba sarebbe importante, anche per un risparmio economico ed energetico".