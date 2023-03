Show in Piazza, Bentivogli (Lega) replica a Massa (Pd): "Uscita fuori luogo, bruciori elettorali"

L'amministrazione comunale di Forlì ha stanziato per le feste di Carnevale di Ronco, Romiti e Vecchiazzano 12mila euro. Lo ricorda il segretario e consigliere comunale della Lega, Albert Bentivogli, specificando che le manifestazioni hanno visto "una partecipazione straordinaria di giovani e famiglie che ha permesso alla macchina del carnevale forlivese di ripartire brillantemente dopo due anni di stop". Non sono mancate le polemiche sullo spettacolo di domenica scorsa in Piazza Saffi, con la consigliera comunale del Pd, Elisa Massa ad affermare che "questa iniziativa non può definirsi il carnevale della città".

"Riguardo la serata di domenica in Piazza Saffi in occasione dello spettacolo della “Compagnia di Icaro”, circa 7.000 presenze, non è mancata l’uscita fuori luogo del principale partito d’opposizione nel criticare un evento che ha visto pareri unanimi entusiasmanti per l’ottima riuscita e partecipazione - afferma Bentivogli -. Domenica in piazza si è scelto di proporre un format diverso da quello organizzato dai tre quartieri".

"Fatte le dovute premesse direi che questo livore politico immotivato del partito democratico, immagino dettato più da bruciori elettorali che da un giudizio oggettivo sull’ottima riuscita dell’evento, conferma l’atteggiamento di chiusura del partito forlivese - conclude Bentivogli -. Invito i colleghi “democratici” a scendere in strada, confrontarsi con la gente e gioire assieme a loro per l’evento che ha riempito la piazza e tutte le attività commerciali di fatto perdendo puntualmente l’occasione di condividere progetti ed eventi di grande richiamo per la nostra città".