Si abbattono alcuni pini a Spinello: protesta il Comitato in difesa degli alberi

"C'è, o meglio c'era a Spinello, il viale dei pini". Esordisce così la nota del "Comitato per gli alberi di Forlì" dopo l'abbattimento di alcuni arbusti. "Vorremmo vedere le perizie sullo stato degli alberi - sottolineano dal Comitato -. Vorremmo infine che i sindaci, tutti, a cominciare da quello di Santa Sofia, rispettassero la legge 10/2013, pensassero alla necessità di conservare tutte le alberature per contrastare il riscaldamento globale, seguissero le indicazioni stringenti del Decreto 10 marzo 2020 Ministero dell’Ambiente per la gestione del verde pubblico nonche della strategia nazionale del Verde urbano che è sempre predisposta dal Minambiente".