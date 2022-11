Si è riunito il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia: "Nuovi circoli e impegno sul territorio sempre più forte"

Si è tenuto lunedì sera nella sede di Cesena il primo direttivo provinciale di Fratelli d'Italia post elezioni. Una riunione che ha analizzato il risultato delle urne, l'organizzazione del partito sul territorio e il lavoro da sviluppare nei prossimi mesi, sia a Forlì-Cesena che in Parlamento, ora che il coordinatore provinciale, Alice Buonguerrieri, è anche deputato della Repubblica.

"Gli ultimi mesi sono stati frenetici prima per la campagna elettorale poi per l'attività politica e istituzionale - esordisce Alice Buonguerrieri - Il successo di Fratelli d'Italia e il grande risultato colto a livello nazionale, romagnolo e provinciale sono motivo di grande soddisfazione, ma questo è il punto di partenza per consolidare ulteriormente il partito sul territorio. Nel direttivo di lunedì abbiamo parlato proprio di questo, di come strutturare la nostra presenza in provincia: il tesseramente sta andando a gonfie vele e nei prossimi mesi andremo a inaugurare nuovi circoli. Per noi la presenza sul territorio è fondamentale, ci permette di essere attivi

e ricettivi, di ascoltare e di proporre, di affrontare i problemi e rendere i cittadini protagonisti della vita politica. In questo il ruolo dei nostri dirigenti e militanti è imprescindibile. Nel direttivo si è respirato un clima di grande entusiasmo, di grande coesione e di grande volontà per continuare su questa strada".

I dirigenti di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena hanno fatto il punto della situazione con Alice Buonguerrieri anche sull'attività parlamentare appena partita: dai temi territoriali da seguire alle prime istanze da portare a Roma. All'orizzonte ci sono poi le prossime elezioni amministrative. "Siamo già al lavoro per affrontare le prossime scadenze elettorali con l'energia e la concretezza che ci contraddistingue - conclude Buonguerrieri - e che è stata premiata anche alle ultime elezioni politiche".