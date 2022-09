Sicurezza, Buonguerrieri (Fdi) sottoscrive l'agenda promossa dal Siulp: "Coerente con i nostri valori"

"Ho letto e condiviso la lettera aperta del Siulp di Forlì-Cesena, ho incontrato i dirigenti del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia e ho sottoscritto con convinzione l'Agenda Sicurezza. Un documento coerente con il programma di Fratelli d'Italia e con i nostri impegni". Così Alice Buonguerrieri, unica romagnola candidata alla Camera dei Deputati per il partito di Giorgia Meloni.

"Il lavoro delle forze dell'ordine è prezioso e questo va sempre ricordato: non per piaggeria ma perché, soprattutto in certe frange di sinistra, i tutori dell'ordine non vengono tenuti nella giusta considerazione - rimarca la candidata - Siamo vicini alle forze dell'ordine e sul nostro territorio ne vorremmo di più: più personale, più mezzi e più dotazioni per contrastare il crimine e presidiare un'area vasta, con il turismo che d'estate comporta sicuramente un lavoro extra. Nel nostro programma parliamo chiaramente di restituire sicurezza ai cittadini e per farlo è fondamentale un adeguamento degli organici. Vogliamo potenziare l'Operazione strade sicure e reintrodurre la figura del poliziotto di quartiere in modo uniforme, un modo per far sentire le forze dell'ordine ancora più vicine ai cittadini, per potenziare la lotta al degrado proprio dove nasce, senza avere zone franche e di illegalità".

A Cesena Fratelli d'Italia ha più volte rimarcato l'esigenza di aprire un posto di polizia ferroviaria, il partito si è schierato contro la chiusura del distaccamento di polizia stradale di Rocca San Casciano, ha chiesto più uomini per il posto estivo di Cesenatico. "Il territorio va presidiato, non sguarnito come la sinistra ha lasciato fare negli ultimi anni - rimarca la candidata - Sul territorio ci sono progetti per realizzare il nuovo commissariato a Cesena: nell'ambito di queste iniziative va riservata attenzione anche agli alloggi di servizio per il personale. Personale che aspetta un rinnovo contrattuale, ormai scaduto nel dicembre scorso: è l'occasione per far fare un salto di qualità alle condizioni lavorative. Anche per i lavoratori del comparto sicurezza si potrebbe applicare la proposta di Fratelli d'Italia di detassare gli straordinari e - conclude Alice Buonguerrieri - come propone il Siulp di aumentare le tutela sanitarie e legali".