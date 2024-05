Sicurezza, Lasaponara (Centrodestra per Forlì): "Dal nuovo questore impronta positiva nella lotta contro la criminalità"

"Dobbiamo dare atto che l'impronta che il nuovo questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei ha dato all'attività di prevenzione, controllo e repressione nella nostra città dopo il suo arrivo è davvero positiva: numerosi arresti, chiusure di locali pubblici, servizi contro lo spaccio di droga nelle aree a rischio lo stanno a testimoniare”. Lo afferma Francesco Lasaponara, consigliere comunale di Centrodestra per Forlì e candidato come indipendente nella lista della Lega alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

“Certamente l'esperienza professionale del nuovo questore, maturata in città metropolitane come Bologna, Cagliari, Padova e Roma, è stata utile per imprimere il giusto approccio anche in una comunità di provincia come la nostra, dove comunque il senso di insicurezza percepita è molto grande, a Forlì come nelle principali città romagnole”, aggiunge Lasaponara. In particolare, il consigliere comunale prende ad esempio l'ultimo caso di intervento della polizia che ha visto dopo un inseguimento con tanto di speronamento tra viale Roma e la Tangenziale di Forlì l'arresto finale di un giovane ventenne cubano che è stato anche condannato per direttissima.

“Nella concitata situazione il malvivente aveva anche speronato l'auto della polizia ferendo due agenti - prosegue -. Ed io mi congratulo con loro per il pronto intervento e i nervi saldi che hanno dimostrato nel non mollare la presa e inseguire il criminale. I due agenti di polizia, uomini in uniforme come me, hanno dimostrato alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. Ed andrebbero gratificati. Resta l'amaro in bocca nell'apprendere che il malvivente è stato condannato soltanto a ad un anno, dieci mesi e venti giorni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. E dunque eviterà la galera. Ulteriore prova che si devono cambiare le norme e impedire in casi come questi che i delinquenti possano beneficiare di varie attenuanti fino a sottrarsi ad una giusta detenzione. Ma questo è un altro tema e non mancheremo di avanzare proposte nelle sedi istituzionali opportune".