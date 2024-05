Sicurezza, Mezzacapo risponde alle critiche del Pd: "Potenzieremo la Polizia Locale e amplieremo la videosorveglianza"

“Sono stupito di constatare come il centrosinistra e il candidato sindaco Graziano Rinaldini abbiano cambiato idea in fatto di sicurezza dopo 70 anni che non sono più al Governo della città”. Esordisce così il candidato della Lega e negli ultimi 5 anni assessore alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo. “Oggi il Pd si è risvegliato dalla sua lunga sonnolenza in materia di sicurezza - prosegue Mezzacapo -. Nel programma di Rinaldini, infatti, si parla di incrementare il personale delle forze dell’ordine, potenziando l’organico della Polizia locale e di stabilire una nuova relazione di prossimità tra cittadino e forza dell’ordine attraverso l’agente di quartiere. Peccato che grazie a noi, che abbiamo spinto per l’uscita di Forlì dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, oggi si è passati da un’ottantina di agenti a 114 unità in servizio nella Polizia locale. Non solo, proprio recentemente è stato istituito il vigile di quartiere partendo da Ca’Ossi in via sperimentale per poi estendere il servizio su altri quartieri della città. Tutte azioni che contiamo di portare avanti nei prossimi cinque anni, potenziando l’organico della Polizia locale”.

Altra nota: il sistema di videosorveglianza. “ Adesso bisogna incrementare l’installazione di telecamere, ma dove è stato il centrosinistra in tutti questi anni - si chiede il candidato -. Ricordo che oggi a Forlì si contano 493 ottiche per arrivare a fine dei lavori in corso ad averne 667. Prima di giugno 2019 erano zero. A questo si aggiunge anche tutto il lavoro svolto per il progetto Parchi sicuri”. In conclusione, "è evidente come il centrosinistra e il suo candidato in questi anni abbiano vissuto fuori dalla realtà. Continuano a sostenere che il nostro cavallo di battaglia in fatto di sicurezza si sia trasformato in un tallone d’Achille, ma erroneamente e dato alla mano non considerano, invece, quanto è stato fatto fino ad ora ed è chiaro che non propongono nulla di nuovo".

"Perciò, proseguiremo nel potenziare il corpo di Polizia locale con l’assunzione di nuovi agenti con competenze specifiche in materia di sicurezza urbana e andremo avanti con l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con dispositivi di nuova tecnologia fino ad avere una capillare copertura di zone a maggior rischio e nei punti nevralgici della città - conclude -. Ma non è tutto, l’obiettivo è creare una sala operativa per il monitoraggio in tempo reale, operativa h24".