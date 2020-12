Sicurezza stradale, approvata in Consiglio mozione presentata dalla Lega

Il Consiglio comunale di Forlì ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal gruppo Lega che si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, in particolar modo quella dell’utenza debole. "Il nostro contributo si affianca ai numerosi interventi che la Giunta comunale ha programmato e sta realizzando in tema di sicurezza stradale e si pone l’obiettivo di aumentare la visibilità degli attraversamenti pedonali duranti gli orari notturni", illustra Alessandro Rivalda, consigliere comunale della Lega e propotore dell'iniziativa.

"La proposta è quella di adottare soluzioni tecnologiche di ultima generazione che incrementino la sicurezza mediante l’utilizzo di dispositivi “intelligenti” che illuminano automaticamente le strisce pedonali nel momento in cui i pedoni si accingono ad attraversare, aumentando in tal modo la visibilità per gli automobilisti che sopraggiungono - prosegue Rivalta -. La sicurezza stradale è una tema di interesse collettivo su cui l’amministrazione sta dimostrando grande attenzione e lo dimostra anche il recente riconoscimento dello status di “Comune per la sicurezza stradale” che viene attribuito a quei Comuni che sono particolarmente attenti alla sicurezza delle strade. Come gruppo Lega continueremo a portare avanti provvedimenti che consentono di migliorare la sicurezza della nostra città con l’obiettivo di incrementare sempre più la qualità della vita dei nostri cittadini".