Sicurezza sul lavoro, il Pd sostiene lo sciopero dei settori edili e metalmeccanici: "Serve un intervento strutturale del governo"

Il Pd Forlivese sostiene lo sciopero di due ore proclamato per mercoledì per i settori edile e metalmeccanico al fine di "chiedere la massima attenzione alle politiche di sicurezza sul lavoro". "La tragedia avvenuta a Firenze, per la quale ci stringiamo al cordoglio verso i familiari delle vittime, è purtroppo l’ennesimo drammatico incidente sul lavoro, che dimostra come non ci si possa voltare dall’altra parte, come il Governo avrebbe dovuto essere già intervenuto, sollecitato più volte dalle parti sociali e dell’opposizione - afferma la segretaria territoriale dem, Gessica Allegni -. Ora ci auguriamo, almeno, che le promesse estemporanee della ministra Calderone siano mantenute e le azioni siano immediate".

"I dati parlano chiaro - prosegue Allegni -. oltre mille morti sul lavoro, secondo le denunce all’Inail nel 2023 a livello nazionale, di questi 13 nella nostra provincia, dove sono saliti rispetto al 2022. Questa è un’emergenza per la quale siamo già scesi in piazza accanto a cittadini e lavoratori, i numeri sono drammatici, serve un intervento strutturale, al quale il Governo deve lavorare immediatamente, in particolare siamo accanto ai sindacati nel chiedere un intervento sui subappalti a cascata. Non accettiamo che in Italia, nel 2024, si muoia sul lavoro, il luogo di lavoro deve essere sicuro".