Fratelli d'Italia, nuova responsabile provinciale del Dipartimento Giustizia: è l'avvocato Silvia Zoli

L'avvocato Silvia Zoli, vicesindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, è stata nominata nuova responsabile Provinciale del Dipartimento Giustizia di Fratelli d'Italia. La nomina firmata da Alice Buonguerrieri, coordinatore di Fratelli d'Italia Forlì-Cesena è stata comunicata in questi giorni a Zoli. Avvocato iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori, già componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense - Distretto della Corte di Appello di Bologna, Zoli esercita la professione forense da 28 anni.

"Un'importante esperienza nel campo legale unita a quella amministrativa e alla passione per la politica, fanno di Silvia una preziosa risorsa per Fratelli d'Italia - evidenzia Buonguerrieri - Con lei la struttura del partito si arricchisce di una preziosa figura che si occuperà a livello provinciale di un tema centrale: la Giustizia. Continua così il nostro percorso di radicamento territoriale e di sviluppo organizzativo, in modo da essere sempre di più un riferimento per i cittadini e poter rispondere ai bisogni e alle sfide del territorio e della Nazione".

"Ringrazio Buonguerrieri e i vertici provinciali di Fratelli d'Italia per la fiducia dimostrata nei miei confronti - commenta fresca di nomina l'avvocato Zoli - Consapevole dell'importanza del tema della Giustizia nello scenario attuale, accetto volentieri l'incarico che intendo onorare mettendo a disposizione la mia esperienza e le mie competenze per la crescita di politiche attente alle problematiche dei cittadini e del territorio".