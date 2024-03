Tredozio, la sindaca Vietina scioglie la riserva: "Mi candido per il terzo mandato. Un dovere occuparmi della mia comunità"

La sindaca di Tredozio, Simona Vietina, scioglie la riserva ed ufficializza la candidatura per il terzo mandato. Martedì sera si è svolta la riunione della lista “Tredozio prima di tutto”, che supporta l’amministrazione comunale uscente. "Siamo tutti concordi nel voler dare continuità all’attuale amministrazione, una sfida che con senso di responsabilità intendiamo portare avanti - ha afferma la prima cittadina uscente -. Sarebbe stato auspicabile individuare una nuova guida per la nostra comunità, dotata della competenza e della disponibilità necessarie a proseguire con rinnovato slancio l’ottimo lavoro fatto fino ad oggi, come ho avuto modo di spiegare nei giorni scorsi ai quotidiani”.

"Confesso che un commosso pensiero è andato a Lorenzo Bosi, il nostro vice-sindaco prematuramente scomparso lo scorso anno - ha aggiunto -. E’ nostra opinione che avrebbe avuto tutte le doti necessarie per raccogliere il mio testimone, grazie alla conoscenza del territorio, alla disponibilità e all’amore per la sua comunità. Ma questo purtroppo non è stato possibile". Tema della serata anche la delicata situazione in cui verte il comune pesantemente colpito da alluvione e terremoto.

"La situazione di Tredozio necessita di una guida sicura per la comunità, che porti avanti senza interruzioni la difficile sfida per la ricostruzione di Tredozio - ha argomentato Vietina -. Una sfida che, con senso di responsabilità, incoraggiata dai miei concittadini, mi sento in dovere di raccogliere. Annuncio pertanto la mia candidatura per il terzo mandato a sindaca di Tredozio. Da subito, ci metteremo al lavoro per comporre la lista dei candidati consiglieri2.