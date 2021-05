Simona Vietina intervistata a Salotto blu: "Ecco perché lascio Forza Italia"

Intervistata da Mario Russomanno su VideoRegione per la trasmissione che andrà in onda Lunedì alle 22,30

Simona Vietina, Sindaco di Tredozio, destò sorpresa tra gli osservatori della politica regionale quando, in occasione delle elezioni politiche del 2018, da candidata outsider nel collegio elettorale della Camera che comprendeva la città di Cesena e diversi Comuni minori, superò il candidato del centrosinistra che partiva con i favori del pronostico. A sorpresa giunge anche in questo giorni il suo annuncio di lasciare Forza Italia per approdare al nuovo raggruppamento parlamentare che si chiama "Coraggio Italia" e ha tra gli ispiratori il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

Vietina ha spiegato i motivi della sua decisione che, peraltro, è stata duramente commentata dai dirigenti regionali e locali di Forza Italia. Nel corso della trasmissione Vietina ha spiegato che il nuovo gruppo alla Camera, forte di 25 Deputati, svolgerà un ruolo determinante all'interno dello schieramento di centro-destra.