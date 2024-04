Elezioni, nella lista di Forza Italia anche la psicoterapeuta Simonetta Giunchi: "La mia esperienza a servizio dei forlivesi"

Nella lista di Forza Italia per le elezioni comunali di Forlì ci sarà anche la psicoterapeuta forlivese, classe 1968, Simonetta Giunchi. “Mi sono laureata in Economia e Commercio all’Università di Bologna, lavorando poi alla Ferretti Spa Luxury Yacht nel reparto commerciale - esordisce -. Questa esperienza mi ha fatto conoscere l’imprenditoria locale e internazionale, ma mi ha anche fatto capire che non era la mia strada né la vita che volevo. Mi sono licenziata da un contratto a tempo indeterminato e nel 2008 ho ottenuto una laurea magistrale in psicologia clinica. Nel 2014, dopo quattro anni di specializzazione all’Istituto di Ricerche Europeo in Psicoterapia Psicoanalitica di Roma, sono diventata psicoterapeuta. Da allora esercito la professione di psicoanalista nel mio studio privato e presso gli Ospedali Privati di Forlì".

Aggiunge la neocandidata: “Più volte ho messo a disposizione la mia esperienza di professionista, donna, lavoratrice e madre per stimolare l’emancipazione femminile attraverso varie iniziative, tra le quali un ciclo di conferenze intitolate ‘Lisistrata’. Durante il periodo del Covid ho iniziato una collaborazione con "Il Resto del Carlino", che mi ha messo a disposizione una Rubrica domenicale intitolata ‘Lettere alla psicoterapeuta’ per aiutare le persone ad affrontare i problemi legati alla pandemia, rispondendo alle loro domande. Da questa esperienza, che sta tutt’ora continuando, è nato un libro intitolato ‘Nella psiche in pedalò’, che raccoglie gli articoli pubblicati nei primi due anni. Durante l’alluvione mi sono messa a disposizione per aiutare ad affrontare il trauma dell’emergenza in uno dei quartieri più colpiti di Forlì, quello della Cava. Attraverso le mie competenze in psicotraumatologia abbiamo organizzato sedute di gruppo per chi ne ha fatto richiesta”.

Giunchi spiega quindi il perché della scelta politica: “Nell’occasione delle prossime elezioni amministrative, mi è stata proposta l’opportunità di offrire il mio tempo e il mio impegno alla cittadinanza. Con spirito di servizio mi candido come indipendente nelle liste di Forza Italia; partito che mio padre, Flavio Giunchi, ex consigliere regionale, ha contribuito a fondare a Forlì. Conosco la mia città e la sua gente da quando bambina e poi adolescente ho frequentato le scuole, gli scout, le associazioni sportive e le scuole di danza. La mia volontà di impegno riflette onestamente un interesse personale che però coincide con quello di molti cittadini che, come me, risiedono, vivono, lavorano in questa città e, come me, affrontano i problemi quotidiani di figli che vanno a scuola, anziani che hanno bisogno di sostegno, di un centro che si sta spopolamento di anime e negozi".

Conclude Giunchi: "Credo nelle potenzialità di questa città, nella sua grande bellezza che deve essere ulteriormente valorizzata, nei giovani che necessitano di essere trattenuti dalle opportunità che vengono offerte e non solo dall’attaccamento alla famiglia e ai luoghi dell’infanzia. Sogno una città accogliente, bella, pulita e soprattutto felice e voglio fare tutto ciò che è in mio potere per continuare a prestare la mia voce anche in sedi istituzionali, alle idee e alla creatività dei cittadini che la abitano, specialmente ai giovani e alle donne”. “Immenso piacere" per la candidatura della psicoterapeuta Giunchi è stato espresso dalla deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, dall’assessore Giuseppe Petetta e dal coordinatore azzurro cittadino Joseph Catalano.