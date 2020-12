"Solidarietà in circolo": il Pd forlivese raccoglie beni di prima necessità per le persone in difficoltà

Un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Il Pd forlivese aderisce alla campagna “Solidarietà in Circolo”, promossa dal Partito Democratico a livello nazionale, per la raccolta di beni di prima necessità che saranno consegnati sul territorio ad associazioni di volontariato che si occuperanno di farli avere a chi ne ha bisogno. "Cerchiamo di essere vicini a chi è stato messo in ginocchio da questa crisi, grazie ai nostri volontari che lavoreranno alla raccolta dei beni di prima necessità - afferma il segretario territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi -. Chiediamo ai cittadini di farlo insieme a noi, partecipando come possono a questa iniziativa. Restiamo accanto a chi soffre, non voltiamoci dall’altra parte".

Dal 12 al 20 dicembre sarà possibile conferire in diversi punti di raccolta pasta, riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli e legumi), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l'infanzia, prodotti per l'igiene personale e della casa. Chi vorrà contribuire potrà farlo consegnando il tutto alla Federazione Pd forlivese (viale Matteotti 21/B), mercoledì 16 dicembre dalle 10 alle 12 e venerdì 18 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30; al Circolo Pd Forese, Circolo Largo Roccatella 3, sabato 12 e sabato 19 dicembre dalle 9.30 alle 12, e al Circolo Pd Resistenza Spazzoli e Circolo via Decio Raggi, 26, sabato 12 e sabato 19 dicembre dalle 10 alle 12. Domenica 13 e 20 dicembre dalle 9 alle 12.