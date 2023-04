Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Anche a Forlì sono nuovamente comparsi manifesti, commissionati dal movimento anti-aborto e anti-scelta, invocanti un presunto diritto di non abortire. Ma quale diritto hanno bisogno di implorare? Nel nostro paese non esiste nessun obbligo di abortire! Il diritto di non fare qualcosa presuppone che esista un obbligo di fare qualcosa di opposto.

Maggiori finanziamenti da destinare al welfare sociale vanno richiesti per le migliaia di madri che i figli li hanno fatti, ma che non sono in grado di mantenerli perché estremamente povere e abbandonate. Queste sono le donne a rischio, le donne che si rivolgono ai servizi sociali e alle associazioni. Questa dilagante situazione non ha a che fare con la insindacabile volontà di una donna di abortire: un gesto di responsabilità e libertà in cui confluiscono valutazioni personali cui va riconosciuta piena soggettività etica e morale.

Il messaggio del movimento anti-aborto e anti-scelta è ben altro: avere un controllo sulle scelte riproduttive delle donne e rendere più difficile l’accesso all’aborto, ciò che sta effettivamente accadendo a causa del numero sproporzionato di personale sanitario obiettore di coscienza che, di fatto, limita fortemente l'accesso alla legge 194. Ad ogni modo, in confronto all'attuale panorama italiano la Regione Emilia -Romagna continua a garantire la possibilità di scelta nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, offrendo anche l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, la contraccezione gratuita nei consultori fino ai 26 anni e il supporto a progetti di educazione all'affettività e alla sessualità.

Continua così l’odiosa condanna morale che respingiamo fermamente. Ma non saranno anacronistiche condanne morali e infingimenti vari a convincere le donne, che non vogliono, a fare figli. L’ultima parola è della donna.

Conferenza delle Donne Democratiche del forlivese

UDI Forlì

Forum delle Donne

Tavolo Permanente delle Associazioni contro la volenza alle donne Forlì

UIL Forlì

CGIL Forlì

Brunella Turci

Angela Maria Golfarelli