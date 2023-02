Stalli rosa, la soddisfazione della Lega: "Ora lavoriamo per ridurre le tariffe della sosta"

Il consigliere comunale Alessandro Rivalta esprime "grande soddisfazione per l’attuazione della mozione presentata dalla Lega che prevedeva tra i principali obiettivi la realizzazione dei cosiddetti “stalli rosa”. "Finalmente prende forma un provvedimento che avevamo proposto in seguito a quelle modifiche del codice stradale che consentivano agli Enti Locali la realizzazione di parcheggi riservati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini di età inferiore ai due anni”, afferma il consigliere leghista Alessandro Rivalta.

“Con questa scelta, fortemente voluta dalla Lega, si dimostra ancora una volta la vicinanza ai bisogni delle famiglie, dei cittadini e l’impegno concreto per consentirgli una miglior mobilità ed accessibilità ai servizi di pubblica utilità - prosegue Rivalta -. Ma non si esaurisce qui il nostro impegno in materia di viabilità e accessibilità alla zone più sensibili della città".

"Con la mozione abbiamo inoltre impegnato l’amministrazione a ridurre notevolmente la tariffa di sosta in tutte le aree del centro storico e confidiamo che a breve anche questo obiettivo sia raggiunto - prosegue l'esponente del Carroccio -. Come gruppo consiliare ci confronteremo con gli Assessori di riferimento per diminuire nel più breve tempo possibile le tariffe, con l'obiettivo di portarle ad una cifra inferiore ad un euro per ogni ora di sosta, consentendo in tal modo un risparmio per i cittadini ed un sostegno alle attività commerciali del centro”.