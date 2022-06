Statale 67 Tosco-Romagnola, il caso in Regione con la Lega: "Risolvere i problemi del tratto appenninico"

Mettere in sicurezza la strada statale nel tratto di valico appenninico Forlì-Firenze (ambito di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico di Romagna). A chiederlo è un'interrogazione della Lega che ricorda come "il 21 dicembre 2021 veniva discusso in Assemblea legislativa un ordine del giorno correlato al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, depositato dalla Lega, a mezzo del quale si richiedeva l’impegno del presidente e della giunta per inserire in tratto Forlì-Firenze della SS67 in una posizione di priorità nella programmazione regionale degli interventi di ammodernamento della viabilità".

Ma, si ricorda, "ad oggi, nonostante il lasso di tempo trascorso, nulla è stato compiuto in merito a tavoli di concertazione con le istituzioni locali né tantomeno supplementi di istruttoria, così come proclamati".Da qui l'atto ispettivo per sapere "quando e in che termini si intenda dare attuazione all’impegno assunto in Assemblea legislativa dalla giunta in data 22.12.2021, avviando concretamente un tavolo di confronto con Istituzioni, Sindaci e Autorità locali per soddisfare le richieste di discussione sull’ammodernamento e messa in sicurezza della SS67 nel tratto di valico appenninico Forlì-Firenze (ambito di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico di Romagna) avanzate da cittadini, Amministratori e associazioni di categoria delle zone interessate".