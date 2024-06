Statale Tosco Romagnola, la promessa del viceministro Bignami per accelerare i cantieri: "Convocheremo tavolo con Anas"

Il candidato sindaco di Rocca San Casciano, Marco Valenti, insieme a Francesco Tassinari, sindaco di Dovadola, e Lucio Giorgini della lista “tutti insieme per Rocca” hanno manifestato al viceministro Bignami le richieste e le perplessità degli imprenditori e della cittadinanza rispetto all’andamento dei lavori di ripristino dei danni causati dall’alluvione del maggio 2023 sulla Strada Statale 67 "Tosco Romagnola". "La strada è stata fra le più colpite dalle frane a seguito dell’alluvione di un anno fa - viene ricordato -. E' rimasta chiusa tra Dovadola e Rocca un paio di settimane nonostante l’intervento massiccio di Anas, Protezione Civile e Vigili del Fuoco provenienti da varie parti d’Italia. Nel tratto Dovadola-Osteria Nova ci sono ancora otto interruzioni regolamentate da semafori, solo due cantieri sono aperti e i lavori vanno molto a rilento. Le imprese e i cittadini soffrono questa situazione di incertezza e diventa determinante un intervento per accelerare l’avvio di tutti i cantieri allo scopo di ritornare alla normalità in tempi brevi”.

Il viceministro ha assicurato il suo appoggio e la sua disponibilità a cercare di convocare in tempi brevi un incontro con i vertici Anas per fare il punto sullo stato dei lavori e le relative tempistiche. Valenti ha inoltre chiesto al viceministro Bignami di aprire un tavolo di confronto fra i sindaci della Vallata, Il Ministero competente e Anas per affrontare il tema del futuro della Strada Statale 67. "Con i lavori di ammodernamento della Statale fra Ravenna e Forlì (Ravegnana) e la conclusione dei lavori del lotto della Tangenziale di Forlì la Statale 67 riacquista un ruolo importante nella rete viaria provinciale, regionale e interregionale - è stato sottolineato -. E’ indispensabile affrontare le problematiche che la Statale presenta nei vari tratti del tracciato da Forlì fino al confine con la Toscana intervenendo sui tratti più problematici e pericolosi".