Statale Tosco-Romagnola, sopralluogo del sottosegretario Ferrante: "Arteria fondamentale. Governo attento al territorio"

Tappa in Romagna venerdì per il sottosegretario del ministero dei trasporti, Tullio Ferrante, che in mattinata ha visitato i cantieri lungo la Strada Statale 67 "Tosco-Romagnola" alla presenza della parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia, Rosaria Tassinari, e dei sindaci di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto, Francesco Tassinari, Pier Luigi Lotti e Maurizio Monti. "Subito dopo l’alluvione, il governo si è mosso immediatamente stanziando i soldi per un intervento che è determinante per le famiglie e le imprese del nostro territorio - dice Tassinari - dando dimostrazione di avere molto a cuore questa situazione e di reagire prontamente. Ora gli abitanti della vallata stanno soffrendo perché il cantiere procede a rilento: proprio per questo ho ritenuto importante coinvolgere direttamente il ministero perché la situazione arrivi a compimento nel minor tempo possibile. Ringrazio davvero il sottosegretario per la vista e l'attenzione riservata al nostro territorio: ci ha assicurato che tornerà prima dell'estate per verificare con Anas lo stato delle opere”.

"La ‘Tosco-Romagnola’ è un’arteria fondamentale per il territorio - sono le parole di Ferrante a margine della visita -. Ho accolto l’invito della collega deputata Tassinari di visitare Rocca San Casciano per dimostrare la concreta vicinanza del Governo. Stiamo lavorando per la messa in sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture in questa zona. Il nostro impegno è quello di imprimere un’accelerazione ai lavori sulla Statale 67, che si sono resi necessari in seguito alla frana che si è verificata a causa dell’alluvione. Manterremo alta l’attenzione sul territorio, consapevoli dell’importanza che questa statale riveste per cittadini e imprese".

"Gli interventi attualmente in corso per il ripristino e riqualificazione della Statale 67, che ammontano a 12,4 milioni di euro, consentiranno di migliorarne le condizioni di percorribilità, aumentarne il livello di sicurezza e - aggiunge Ferrante - ridurne progressivamente le limitazioni imposte. Stiamo lavorando per velocizzare i cantieri e restituire la piena funzionalità dell’arteria ai cittadini. Sono stati inoltre programmati interventi pari a 23 milioni di euro per prevenire il rischio idrogeologico sulla Ss67, attraverso misure strutturali che superino l’approccio meramente emergenziale, rafforzando l’infrastruttura e mitigando così il rischio frane. Vogliamo dare risposte concrete ai cittadini di un territorio che - ha concluso Ferrante - anche di fronte alle avversità non si è mai abbattuto e ha dimostrato di sapersi risollevare più forte di prima".

