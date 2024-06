Elezioni, Stefania Craxi in visita a Forlì: "In Emilia Romagna le Amministrative sono quasi una battaglia di liberazione nazionale"

“Sono venuta a sostenere il sindaco Gian Luca Zattini per le Amministrative, che in Emilia Romagna sono quasi una battaglia di liberazione nazionale, e i candidati alle europee Bruno Molea e Rosaria Tassinari, ricordando che è importantissimo votare per l’Europa”. Parole di Stefania Craxi, venuta nel pomeriggio di lunedì a Forlì per incontrare i rappresentanti di Forza Italia e per parlare alla stampa a pochi giorni dal voto. La Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato ha iniziato il proprio discorso parlando di Forza Italia.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Forza Italia c’è e con Tajani è ritornata ad avere un ruolo di primo piano nella politica italiana – ha spiegato –. Mi ricordo che trent’anni fa un imprenditore ebbe l’idea di fondare questo partito, volendo mettere ogni uomo e ogni donna al centro per renderli protagonisti di un progetto che ha nella sua centralità la persona e la famiglia. Concetti e valori che sono presenti ancora oggi”.

“Siamo a pochi giorni dalle elezioni europee e ora non sono i candidati, ma gli elettori ad avere un ruolo fondamentale, per portare molte persone alle urne. Votare è fondamentale, perché l’Europa è centrale nella nostra vita. È importante per evitare che le nostre aziende possano avere concorrenza sleale con alcuni di altri paesi che non seguono le leggi e per i cittadini, perché dobbiamo tutti parlare con una voce unica per identificare l’interesse comune. Vogliamo avere una forte politica estera che possa risolvere i problemi con i paesi del Sud per cercare di colmare quella differenza che c’è da anni tra Nord e Sud e vogliamo sederci al tavolo con gli Stati Uniti per dare importanza all’Europa e per collaborare insieme e non per essere subalterni. Per fare questo bisogna andare a votare”, dice Craxi.

Tra i candidati alle europee presidenti alla conferenza stampa c’era Bruno Molea, che ha scherzato sulla propria candidatura e sull’attesa che lo separa dal voto. “In questi giorni sto dormendo poco e mangiando anche cinque volte al giorno per la tensione – ha affermato sorridendo – e non vedo l’ora che sia sabato. Abbiamo lavorato bene e faremo risultato: sono convinto che vinceremo”. A chiudere la visita di Stefania Craxi sono stati Giuseppe Petetta, Assessore all’ambiente del comune di Forlì e capolista del partito alle Comunali, e Tommaso Migliaccio, pure lui candidato al consiglio comunale, che ha ribadito la volontà di Forza Italia di voler intitolare a Forlì una via a Bettino Craxi, come ringraziamento per tutto quello che ha fatto nella politica italiana ed estera.