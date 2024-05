Elezioni a Meldola, l'infermiera in pensione e volontaria di Protezione Civile Stefania Nanni candidata per Cavallucci

Al fianco di Roberto Cavallucci correrà come candidata al Consiglio comunale per la lista "Idee per Meldola" Stefania Nanni, 62 anni, infermiera in pensione con esperienza in pediatria, rianimazione, 118 ed assistenza domiciliare che ora esercita la libera professione. "Stefania è felicemente sposata con Valerio ed è stato proprio l'amore per lui a portarla a Meldola 43 anni fa; è mamma di 4 figli e nonna di 4 nipoti con il quinto in arrivo - afferma Cavallucci -. Lei ama la vita all'aria aperta e lo sport, impegnatissima nel volontariato che ritiene il vero valore aggiunto della comunità, poiché nel dare esiste il vero ricevere".

"Stefania sin dagli anni Novanta ha prestato servizio come volontaria in Croce Rossa, si è spesa nelle associazioni sportive con la nascita di Evergreen a Meldola, fa parte del mondo Scout aderendo al Masci ed è impegnata anche nella Parrocchia con i gruppi di catechismo - prosegue il sindaco candidato al bis -. Da ultimo, ma non certo per importanza, è una volontaria della nostra Protezione Civile, perchè come dice lei dopo la terribile esperienza dell'alluvione che ha colpito il nostro territorio nel maggio scorso si è detta ancora una volta che non si può restare fermi a guardare".

"Una delle prime cose che mi hanno colpito sono state le parole di Baden Powell che Stefania abbraccia ("Cerca di lasciare il mondo un pò migliore di come lo hai trovato") - conclude -. Con questo spirito di servizio, desiderosa di portare un prezioso contributo e tutto il suo bagaglio di esperienze, con l'entusiasmo e il dinamismo che la contraddistingue, Stefania ha deciso di affiancarmi in questo viaggio con la lista civica Idee per Meldola".