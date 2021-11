Stefano Bonaccini presenta il suo ultimo libro a Terra del Sole

Una serata con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che torna nel Forlivese per presentare il suo ultimo libro “Il Paese che vogliamo. Idee e proposte per l'Italia del futuro” Ed. Piemme. Bonaccini sarà a Terra del Sole giovedì alle 18 a Palazzo Pretorio (via Vittorio Veneto, 3). A dialogare con Bonaccini sui temi toccati nel libro, sarà il caposervizio del Resto del Carlino Forlì, Marco Bilancioni. Per partecipare all’incontro è obbligatorio esibire il Green pass.