"Stop al genocidio palestinese": un'iniziativa di sostegno per fermare la guerra

Martedì 27 febbraio alle ore 18.00, presso il circolo arci Asioli in via Garibaldi 220, Unione Popolare e la Federazione del partito della Rifondazione Comunista di Forlì organizzano un'iniziativa di sostegno al popolo palestinese per dire basta al genocidio e per fermare la guerra in atto. Nell'occasione sarà presentato il numero speciale della rivista 'Su la testa free Palestine'. All'iniziativa parteciperà Paolo Ferrero, direttore della rivista. Interverrà Milad Basir, giornalista italo palestinese.