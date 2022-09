Strade, la Lega: "Mettere in sicurezza la Tosco-Romagnola"

"La Regione si impegni per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale 'Tosco Romagnola' nel tratto di valico appenninico Forlì-Firenze (ambito di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico di Romagna), in quanto da troppo tempo i cittadini subiscono disagi per una situazione che danneggia territorio e imprese, oltre che le famiglie".

Così la Lega chiede una presa di posizione della Regione su "una strada che necessita un ammodernamento: è l'ennesima volta che chiediamo spiegazioni, in altra occasione ci è stato risposto che c'era la disponibilità a istituire un tavolo istituzionale per trovare risorse e soluzioni, ma a oggi è tutto fermo. Vorremmo sapere a che punto siamo e che prospettive ci sono".

"Nel caso specifico della strada romagnola si prevedono alcuni interventi di manutenzione da attuarsi per lotti funzionali soprattutto tra Ravenna e Forlì da stabilire, di concerto con gli enti locali coinvolti. Anas ha già presentato questo progetto agli enti interessati per avere una condivisione", è la replica della giunta, che ricorda come "siamo disponibili a fare la nostra parte e a partecipare a incontri anche se occorre rilevare che nessun amministratore locale della zona ha mai chiesto un appuntamento sul tema benché la l'esecutivo regionale sia disponibile a incontrare le realtà interessate. Va anche ricordato che a livello statale non ci sono le risorse sufficienti per finanziare gli interventi che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto a Anas su strade di sua competenza".

Parole alla luce delle quali il Carroccio si è detto parzialmente soddisfatto, ricordando come "fosse stato proposto un ordine del giorno per inserire gli interventi alla statale Tosco Romagnola nel Paino regionale integrato dei trasporti (Prit) perché il sottosegretario alla Presidenza della giunta aveva dato assicurazioni che ci sarebbero stati interventi proprio su quella strada. Questo è avvenuto un anno fa. Si prende atto che in un anno non si è fatto nulla. Non scordiamoci che è compito della Regione dare servizi, come la viabilità. È evidente, quindi, che i servizi offerti stanno calando".