Stretta sui pomeriggi nelle scuole materne, il centro-sinistra: "Repentino dietrofront della giunta, temono le urne"

Cantano vittoria le forze politiche di opposizione dopo la decisione della giunta di ritirare la proposta di revisione dell'organizzazione pomeridiana delle scuole materne forlivesi. Ad annunciare la retromarcia è stata l'assessora alle Politiche educative Paola Casara. Scrivono da parte loro Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forlì e co., Alleanza Verdi Sinistra e il consigliere comunale di Italia Viva Massimo Marchi: “Dopo settimane passate a liquidare con disinteresse e sufficienza tutte le richieste di confronto e di condivisione di famiglie e forze politiche, l’amministrazione ha repentinamente deciso di fare marcia indietro”.

Per i gruppi di centro-sinistra ora “serve dunque un profondo salto di qualità e una nuova amministrazione che avvii una stagione di politiche innovative capaci di coniugare il consolidamento del sistema integrato pubblico/privato a governance pubblica con l'ampliamento di posti nido per rispondere alle richieste delle numerose famiglie in lista d'attesa e con l'aumento del numero di scuole dell'infanzia con orari di apertura idonei a soddisfare le necessità delle famiglie”.

Prosegue la nota: “Si tratta senza dubbio di una buona notizia, che annulla una decisione calata dall’alto che avrebbe complicato, invece di agevolare, la complessa organizzazione della vita quotidiana di molti genitori. La mobilitazione compatta delle famiglie, ferme nel chiedere il rispetto di un modello virtuoso a livello nazionale ed europeo ha pagato. Il tentativo del sindaco e dell’assessora Casara di nascondere il dietrofront scaricando sugli uffici la responsabilità di motivare, con giustificazioni di natura tecnica e burocratica, il ritiro della decisione, non può nascondere l’evidente scivolone di un’amministrazione che, ancora pochi giorni fa difendeva sui giornali e in Consiglio comunale la propria scelta e che oggi arretra solo per il timore di pagare il conto alle urne”.

Ed infine: “Rimane la ferita provocata dall’operato di una Giunta evidentemente inconsapevole della storia del sistema forlivese dei servizi per l’infanzia, che ha agito avviare il confronto con le famiglie e acquisire il parere della Consulta dei nidi e delle scuole per l’infanzia. Siamo consapevoli che a nuovi e differenziati bisogni delle famiglie occorre dare risposte nuove, coerenti con un impianto educativo d'eccellenza quale quello che si è andato storicamente a definire nella nostra città. Il Comune può e deve svolgere un ruolo fondamentale per dare risposte nuove ai mutati bisogni delle famiglie, mantenendo l’eccellenza educativa ormai consolidata nel nostro territorio”.