“Stupisce l’assordante silenzio sulla motorizzazione”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Le pagine dei media informano di un importante incontro tenuto nei giorni presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per una verifica con il viceministro Bignami alla presenza di Anas ed FMI, sullo stato di avanzamento del collegamento veloce Forlì-Cesena.

L’ incontro sottolinea l’evidente quanto prezioso interesse dei componenti del Governo in carica, di estrazione politica della nostra regione, che stanno sostenendo il territorio nel particolare momento difficoltà post alluvione, agevolando gli aspetti burocratici connessi, per favorire una realizzazione in tempi brevi delle necessarie infrastruttura di viabilità gangli di un rapido sviluppo economico delle imprese della regione

Allo stesso tempo stupisce di contro l’assordante silenzio che avvolge il destino della Motorizzazione di Forlì la cui struttura appare evidentemente in uno stato di prostrazione laddove non ci sia piu’ neanche una lettera dell’insegna istituzionale sulla parte alta dell’officina e viepiù nessuna espressione in merito da parte dei vertici del dicastero viene diffusa per esprimere quale progettualità possa riguardare l’Ente di via Golfarelli.

La presenza reiterata di tutti vertici del Ministero dei Trasporti in visita presso a nostra città ( manca solo il Ministro Salvini) che non solo non visitano la struttura ma neanche l’hanno mai citata durante i discorsi di prassi, lasciano evidentemente pensare che la problematica investa degli ambiti o contenga delle pieghe che convenga eludere laddove non sia verosimilmente possibile ipotizzare delle soluzioni.

Posto che non si comprenda quale apparato statale se nonil Governo in carica abbia la capacità e competenza per assumere ogni possibile percorso risolutivo lo status quo non può che preoccupare sia il personale dell’ Ente che deve supportare la documentazione inerente la documentazione e l’efficienza dei mezzi che sulla viabilità si muovono, sia le centinaia di aziende di pratiche auto che investono e danno lavoro ad altrettanti dipendenti e famiglie".