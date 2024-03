Sulle schede elettorali anche il simbolo del Popolo della Famiglia: "Sosteniamo la ricandidatura di Zattini"

Il Popolo della Famiglia di Forlì, accompagnato dal referente nazionale Mirko De Carli, ha incontrato il sindaco Zattini in vista della sua ricandidatura a primo cittadino. "Dopo un lungo colloquio abbiamo confermato il nostro impegno a ripresentare una nostra lista a sostegno della sua candidatura per portare a termine, nei prossimi cinque anni, quanto proposto in tema di politiche familiari sin dalla campagna elettorale scorsa - spiega De Carli -. Saremo presenti al tavolo di coalizione per la stesura del programma con una nostra delegazione, che porterà il contributo delle nostre proposte elaborate partendo dal focus privilegiato sulla famiglia, pilastro sociale insostituibile, meritevole per questo di essere protagonista delle scelte che la riguardano e di sentirsi guardata con favore e rispetto da un'amministrazione amica. La nostra lista è aperta alla collaborazione con tutti coloro che condividono l'impegno per politiche di benessere familiare e a vantaggio di tutti i forlivesi".