Super manager assunto dall'Ausl, Bentivogli (Lega): "Serve investire su chi salva le vite"

"Imbarazza la giustificazione secondo cui il direttore generale Tiziano Carradori avrebbe assunto il nuovo profilo dirigenziale. Se può essere vero che gli stipendi dei dirigenti siano vincolati economicamente da un contratto collettivo non è vero che i profili dirigenziali debbano essere obbligatoriamente sostituiti visto il numero sempre più esiguo di personale medico da gestire". Albert Bentivogli, segretario e consigliere comunale della Lega, risponde così alla nota dell'Ausl Romagna in merito all'assunzione del nuovo dirigente, di Nicola Magrini, ex direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, chiamato nel marzo 2020 in piena pandemia dall'allora Ministro Speranza del Governo Conte alla guida dell'Aifa, e poi rimosso il mese scorso dal Governo Meloni dall'incarico con lo spoil system

"Le cosiddette “performance”, come piace chiamare Carradori, secondo cui si sopprime un servizio essenziale come l’auto medica deve riguardare allora anche il ricco panorama dei dirigenti sanitari - afferma Bentivogli -. Lamentarsi per mancati finanziamenti governativi che impedirebbero l’ampliamento del nostro pronto soccorso forlivese e il giorno dopo assumere un dirigente che in cinque anni riceverà la bellezza di 730 mila euro sa di visione distorta della propria materia. I soldi per il dirigente si per il pronto soccorso no. Una totale dicotomia che ci deve far riflettere sulle effettive capacità gestionali del direttore generale, dai servizi agli investimenti. Direttore ci deve spiegare perché parla di colpe di governo quando si parla di finanziamenti e di regione Emilia-Romagna o Asl Romagna quando invece magicamente i soldi si materializzano. Se vuole investire sulle risorse umane il miglior investimento è su quelle persone o quei servizi che ogni giorno salvano vite umane. Il dirigente può aspettare i cittadini senza servizi no".