Superbonus anche per gli hotel. Accolta la richiesta del consigliere della Lega Pompignoli

È stato votato da tutta l’Assemblea Legislativa Regionale, nella seduta di ieri pomeriggio, l’atto di indirizzo presentato e sottoscritto dal consigliere regionale Massimiliano Pompignoli in cui si impegna la Giunta Bonaccini ad “attivarsi con tempestività affinché gli incentivi fiscali previsti con il superbonus 110% vengano estesi anche alle strutture ricettive della riviera e dell’entroterra permettendo loro di beneficiare, quanto prima, anche delle risorse del “Recovery Found” dedicate alla rigenerazione urbana.”



“Si tratta di un atto davvero importante per la nostra Regione. Tra le categorie più colpite dalla seconda ondata epidemiologica vi sono senza dubbio gli albergatori, le strutture ricettive e turistiche, sia montane che marittime, già profondamente segnate dalle limitazioni del primo lockdown e dalla recente stagione invernale, oltremodo stagnante. Questo strumento” – spiega Pompignoli – “permetterà di riqualificare i numerosi hotel, pensioni, agriturismi e bed and breakfast della riviera e dell’entroterra sia dal punto di vista energetico che sismico permettendo, altresì, al settore turistico e alberghiero di poter investire a lungo termine a beneficio dell’intero territorio. Con questo strumento” – conclude il consigliere – “non solo favoriremo la ripartenza economica della nostra Regione, accelerando l’occupazione, ma riusciremo a costruire in Italia e a offrire a chi visita e soggiorna nei nostri Comuni un vero turismo sostenibile”.