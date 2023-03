Superbonus, la deputata Tassinari: "Forza Italia impegnata per lo sblocco della cessione del credito"

"Come Forza Italia ci stiamo impegnando per un intervento di acquisto dei crediti da parte di un acquirente pubblico di ultima istanza, e per invitare gli istituti di credito che ancora avessero capienza ad acquistare i crediti nei cassetti delle aziende". Così Rosaria Tassinari, parlamentare e coordinatrice regionale di Forza Italia dell'Emilia Romagna all'indomani delle preoccupazioni espresse dai rappresentanti di diverse associazioni di categoria e sindacati di Forlì-Cesena al prefetto Antonio Corona in merito alla questione dello stallo delle cessioni del credito d'imposta relativo al superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie, che sta mettendo a rischio 90.000 progetti di ristrutturazione in corso in tutta Italia.

"Secondo le stime del Governo - prosegue - si tratta di 19 miliardi di euro, già maturati e la sottovalutazione di questo problema rischia di condannare il nostro Paese a una brusca frenata e a un pericoloso crollo di fiducia. Il blocco del mercato della cessione dei crediti fiscali sta infatti creando una vera e propria crisi sistemica nell'economia italiana: l'impossibilità di cedere sul mercato i bonus determina una carenza di liquidità nelle imprese di tutta la filiera delle costruzioni che le porterà, a brevissimo, al fallimento".

"Consci del fatto che i posti di lavoro a rischio sono decine di migliaia, come Forza Italia ci stiamo impegnando per un intervento di acquisto dei crediti da parte di un acquirente pubblico di ultima istanza, e per invitare gli istituti di credito che ancora avessero capienza ad acquistare i crediti nei cassetti delle aziende - prosegue l'esponente berlusconiana -. Nell'immediatezza occorre affrontare la situazione consentendo la possibilità per le banche di utilizzare i moduli F24 per compensare i crediti d'imposta maturati dalle imprese di tutte le dimensioni, dai professionisti e dalle famiglie. Forza Italia continuerà a lavorare per tutelare imprese, famiglie e lavoratori".