Taglio dell'automedica a Meldola, interrogazione in Regione di Evangelisti (FdI): "Ignorati i Comuni"

La Regione chieda all’Ausl Romagna perché ha soppresso l’automedica a Meldola e quali siano i motivi di questa scelta senza aver ascoltato e coinvolto le amministrazioni locali coinvolte. E’ la prima delle richiesta avanzate da Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia, in un’interrogazione in cui vuole anche sapere se la giunta “ritenga opportuno e doveroso accogliere la proposta dei sindaci affinché venga ripristinato un servizio essenziale per i cittadini e se non ritenga di confrontarsi con i medici e gli operatori sanitari impegnati nei servizi dell’emergenza-urgenza”.

La consigliera reputa “preoccupante “la decisione assunta da Tiziano Carradori, direttore generale dell’Azienda Sanitaria della Romagna, di sopprimere l’automedica di Meldola già dal primo gennaio scorso”, una scelta che, negli ultimi mesi, ha già portato a una riduzione delle automediche su tutto il territorio romagnolo. Evangelisti sottolinea anche come “in nessuna occasione, i vertici aziendali dell’Ausl Romagna hanno interpellato i sindaci che hanno appreso la decisione quando già la procedura riorganizzativa era stata definita ed attuata” e che gli esponenti delle istituzioni locali “lamentano una scarsa propensione al confronto e al dialogo del direttore Generale Carradori”.

La consigliera conclude affermando che il taglio delle automediche rappresenta “rappresentano lo stato attuale della sanità regionale, con un disavanzo dovuto alla malagestione, si ripercuote sulla collettività e in particolar modo sulle persone più fragili”.