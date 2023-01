Taglio delle automediche, una Mike potrebbe essere spostata a Pievesestina: "Una toppa peggiore del buco"

Al Consiglio comunale di Meldola di lunedì ha esordito fra i banchi della minoranza la neo insediata Lara Bruno, coordinatrice locale di Fratelli d'Italia, che con le sue 118 preferenze ottenute alle amministrative del 2019 ha sostituito la consigliera uscente Cristina Bacchi. Durante l'assemblea ha tenuto banco l'Ordine del Giorno, proposto da tutti i capigruppo, per chiedere il ripristino dell'automedica "Mike 42" di base a Meldola, recentemente soppressa dal programma di riorganizzazione dell'Ausl Romagna.

Netta la posizione della neo consigliera Bruno sull'argomento: "Sostengo convintamente questo atto. L'automedica Mike 42 rappresentava un presidio fondamentale di pronto intervento a servizio non solo di Meldola, ma anche di Forlì e delle sue vallate. Non lo dico io, ma gli stessi numeri che dimostrano anche come la spesa pro capite del servizio sanitario in Romagna sia tra le più basse dell'intera regione. Per questo motivo trovo che il taglio sia incomprensibile, così come credo che certe decisioni non possano essere calate dall'alto da chi evidentemente conosce poco la realtà locale e si permette di ignorare le perplessità di quindici sindaci e di interi consigli comunali".

"Conosco personalmente gente che è stata salvata grazie all'intervento della Mike 42 ed io stessa ho avviato una petizione civica online che sta superando abbondantemente le duemila adesioni e che mi auguro che continui a crescere con l'aiuto di tutti - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia -. Tutto ciò appare ancora più assurdo se pensiamo che a Cesena rimarranno in servizio ben tre automediche, contro l'unica mantenuta per l'intero territorio forlivese vasto 1100 km e con la rete stradale che tutti conosciamo nelle alte vallate".

Conclude Bruno: "Si vocifera di minimi spostamenti di un'automedica (la Mike 4, ndr) nel cesenate (a Pievesestina, ndr) per tentare un maldestro compromesso che, a mio avviso, rappresenterebbe una toppa peggiore del buco. Se ci si è resi conto in ritardo del danno arrecato alle nostre comunità e degli squilibri territoriali provocati, allora si ripristini immediatamente la Mike 42 con base nel forlivese risparmiandoci almeno i soliti giochetti sulla pelle dei cittadini".