Tangenziale e disagi da lavori, il Pd incontra gli esercenti di San Martino: "Carenza di informazioni chiare"

Nei giorni scorsi il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Graziano Rinaldini, ha fatto visita ad alcuni esercizi commerciali ed artigianali aperti da molti anni su viale dell'appennino a San Martino in Strada. Hanno preso parte all'incontro i candidati sammartinesi del Pd al Consiglio Comunale Giulio Marabini e Dalila Nervegna. "La visita è stata l'occasione per ascoltare le esigenze delle attività che da sempre beneficiano della loro posizione su una via di intenso traffico, ma nei prossimi mesi subiranno le conseguenze della sua interruzione per il cantiere del ramo di tangenziale che congiungerà San Martino e Vecchiazzano bypassando il canale di Ravaldino ed il fiume Rabbi, spiegano gli esponenti dem.

"Già per tre mesi, fino a poco prima di Natale scorso, viale dell'Appennino venne chiuso per la prima fase dei lavori - ricordano Marabini e Nervegna -. Gli esercenti, che responsabilmente non mettono in discussione la realizzazione della tangenziale, lamentano tuttavia una grande difficoltà nel comunicare con gli uffici comunali, la carenza di informazioni chiare (sia sull'inizio sia sulla durata complessiva della chiusura di viale dell'Appennino) e l'assenza di iniziativa da parte dell'amministrazione nel dare comunicazioni aggiornate ai residenti ed alle attività. Nei tre mesi di interruzione persino la segnaletica stradale è stata inefficace ed approssimativa, quando non fuorviante sia per il traffico pesante sia per le automobili della clientela. Solo l'intervento della polizia municipale ha consentito la parziale limitazione dei danni".

"Un altro elemento di criticità è la mancata previsione sia da parte di Anas che dal Comune di un piano di ristori a fronte della dimostrazione di un calo di fatturato da parte delle attività - aggiungono -. Questa situazione viene peraltro ad aggravare la carenza di aree di parcheggio funzionali al Mulino ed all'antistante farmacia, con annessi ambulatori". I candidati si sono impegnati in caso di vittoria "a far sì che gli uffici comunali competenti intensifichino il loro ruolo di raccordo tra cittadini, direzione lavori e ditta appaltatrice, operando per quanto possibile affinché i tempi di chiusura del cantiere vengano ridotti il più possibile, anche esplorando la possibilità di adozione di doppi turni di lavoro. Rileviamo che anche nel trattare questi problemi, l'amministrazione Zattini ha confermato le sue difficoltà non solo nel dare risposte, ma anche soltanto nel tenere aperta una via di comunicazione continuativa con i cittadini in difficoltà".