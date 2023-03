Tappa a Dovadola per la deputata Buonguerrieri: "Il restauro della Rocca dei Conti Guidi è una priorità"

Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, ha incontrato assieme al coordinatore forlivese di FdI Luca Bartolini l'amministrazione comunale di Dovadola. "Un incontro, che fa seguito al tour elettorale, per continuare in maniera concreta il percorso di collaborazione con gli enti locali", spiegano gli esponenti di Fratelli d'Italia. Con il sindaco Francesco Tassinari, viene rimarcato, "sono stati affrontati diversi punti strategici", con la parlamentare ha confermato la propria disponibilità "a dare tutto il supporto necessario al Comune e a portare nelle sedi competenti le istanze che arrivano dal territorio".

"Per i piccoli comuni di collina è importante poter contare su finanziamenti pubblici a diversi livelli per poter portare avanti progetti importanti per la popolazione - afferma Buonguerrieri - Da un punto di vista infrastrutturale la Vallata del Montone ha bisogno di interventi per la messa in sicurezza della Strada Statale 67, un tema che abbiamo ben presente e che stiamo seguendo da vicino, sia a livello ministeriale che con Anas. Più in generale è importante intercettare finanziamenti che possano portare ad un miglioramento della dotazione infrastrutturale di Dovadola, ma anche al recupero delle proprie eccellenze".

"Il riferimento è ovviamente al completamento della ristrutturazione della Rocca dei Conti Guidi, un progetto su cui l'Amministrazione in carica ha dedicato tante energie, ma anche alla valorizzazione della Casa del Portuale - prosegue l'esponente di FdI -. Recuperare il nostro patrimonio storico-culturale è un dovere, ripartire dalle infrastrutture è una necessità: entrambe le azioni sono importanti in chiave turistica e per migliorare l'appeal del territorio". "Dovadola, con il suo patrimonio naturalistico, storico e agroalimentare ha tanto da offrire. Il Comune ha avviato un interessante progetto di videosorveglianza - conclude Buonguerrieri - dando un forte segnale sul fronte della sicurezza: un progetto che va sostenuto e sviluppato ulteriormente".