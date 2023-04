Tappa a Forlì per il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D'Eramo. In un incontro alla presenza del parlamentare Jacopo Morrone, ha incontrato al Mercato Avicunicolo gli imprenditori del settore avicolo, dell'ortofrutta, apicoltori e rappresentanti dei consorzi di bonifica e apicoltori per un confronto sulle principali problematiche. È stata anche l’occasione per presentare il programma della FierAvicola e del MacFrut 2023 che si terranno a Rimini dal 3 al 5 maggio.

All'incontro era presente anche il sindaco Gian Luca Zattini, che ha portato il proprio saluto a nome della città. "L’ascolto, la partecipazione, la spiegazione delle cose da fare, il contatto diretto con i nostri territori sono il vero valore aggiunto per impostare al meglio il lavoro da fare e le sfide da vincere, dall’innovazione tecnologica, alle infrastrutture agricole, dalla formazione alle agroenergie, dal biologico all’agricoltura delle aree interne - ha evidenziato D'Eramo -. L’Italia è un Paese stupendo, che fa la migliore agricoltura, che coltiva e trasforma prodotti dalla qualità ineguagliabile. Tutti insieme faremo grandi cose per il nostro settore primario".