Tassinari (FI): "Come farà la Provincia ad affrontare gli interventi? Tornare agli enti elettivi"

“Esprimo vivo cordoglio per le vittime, molto vicine a me e al gruppo di Forza Italia, è un momento molto difficile, le città e le famiglie della mia regione soffrono. Ringrazio il ministro Musumeci per la sua esposizione completa di dati, che ci danno la misura di un evento dalla portata incredibile. L’intervento immediato del Governo manifesta una vicinanza non solo emotiva ma anche concreta, gli interventi delineati dal ministro sono tanti, spaziano in tutti gli ambiti, anche per le aziende agricole", lo dice la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari.

"Quanto accaduto sta avendo una ricaduta preoccupante, non solo nelle città ma anche sulle colline, dove ci sono strade interrotte e territori isolati. L’isolamento sta creando problemi anche alle aziende, con il timore di una delocalizzazione: per questo è quanto mai necessario agire sotto il profilo infrastrutturale e ringrazio il governo per l’attenzione posta al riguardo. Le strade interrotte riguardano soprattutto quelle provinciali, con frane massive e ricorrenti. Mi domando come potranno le province, svuotate delle loro competenze, fronteggiare un problema del genere? Per questo, mi sento di sollecitare il Parlamento ad agire il più velocemente possibile, rendendo le province nuovamente elettive e restituendo loro la capacità di programmare”, spiega.

Lo ha detto Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio, durante l’informativa del ministro della Protezione civile e politiche del mare, Nello Musumeci: "Accanto a tanta sofferenza c’è anche tanta solidarietà: abbiamo visto gli angeli del fango, giovani, venuti da ogni parte dell’Italia, determinati e con tanta voglia di essere d’aiuto. Ci sono tante difficoltà burocratiche, anche per operazioni come lo svuotamento dei liquidi e l’asportazione dei fanghi. Il presidente Bonaccini ha emanato una ordinanza ma dobbiamo andare sempre di più in una logica di semplificazione e di sburocratizzazione in senso assoluto, anche per le opere che dovremmo mettere in campo non solo per la ricostruzione ma anche per la prevenzione. Il sistema Paese deve reagire, la volontà e la determinazione dei cittadini romagnoli deve essere ripagata anche in un’ottica di prevenzione. Serve una mappatura di tutto il Paese, individuando tutte le zone fragili e intervenire in maniera concreta. Sono orgogliosa di appartenere a questa maggioranza, perché c’è stata una reazione immediata del Governo, con la presenza del premier Meloni e del vicepremier Antonio Tajani, evidenziando le misure concrete che si stanno ponendo in essere. Noi romagnoli siamo determinati, ci risolleveremo sicuramente, il sistema Italia ha tenuto ma dobbiamo dare risposte anche dal punto di vista della prevenzione”, ha concluso.