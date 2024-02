Tedx, la replica degli organizzatori: "Nessun contributo del Comune e il teatro pagato regolarmente"

Arriva pronta la replica alle accuse di Maria Grazia Creata, esponente di Europa Verde Forlì-Cesena, che ha attaccato l'assessore alla Cultura Valerio Melandri per un supposto conflitto di interessi tra il ruolo di amministratore comunale e di persona del mondo della cultura impegnata nell'organizzazione del “Tedx”, “la più grande piattaforma educativa del mondo, completamente organizzato da privati cittadini, senza nessun tipo di retribuzione o contributo pubblico”, viene specificato nella nota di replica, firmata da Giulia Nicoletti, co-organizzatrice del Tedx Forlì.

Nicoletti ricorda quindi che “è possibile realizzare l’evento (che prevede la videoregistrazione e la successiva messa a disposizione gratuita a tutti via YouTube), grazie alle quote dei partecipanti e con il contributo di aziende del territorio”, mentre “la licenza del Ted X è completamente gratuita e non genera nessun tipo di royalties o guadagno: si ottiene all’esito di una procedura ufficiale e, in questo caso, è condivisa da due persone fisiche, Valerio Melandri e Giulia Nicoletti”.

Entrando nel merito delle questioni sollevate dalla esponente dell'opposizione Nicoletti specifica che “il teatro Diego Fabbri non è stato concesso dal Comune di Forlì gratuitamente, ma affittato a regolare prezzo di mercato. Anche nella prima edizione del Ted X, svoltasi al Piccolo, il teatro è stato regolarmente pagato al gestore. In entrambi i casi, dunque, il Ted X si è svolto in un ambiente affittabile da chiunque sia interessato a svolgerci una rappresentazione o un evento. Non c’è mai stato alcun genere di onere a carico del Comune di Forlì”.

“Il team che lavora per il Ted X svolge, tra le altre attività, un’azione di coordinamento e gestione dei numerosi partner e sostenitori che condividono lo spirito e la visione non convenzionale del Ted e che scelgono liberamente di compiere uno straordinario atto di generosità. Ogni contributo all’organizzazione dell’evento è libero e volontario”. E aggiunge Nicoletti: “Valerio Melandri è organizer del Ted X e svolge la sua attività all’interno del gruppo al pari di tutti gli altri. Non ha mai utilizzato il suo ruolo di assessore alla Cultura del Comune di Forlì per concedere contributi al Ted X”.

“Il Ted x viene promosso gratuitamente in varie forme e da tanti soggetti. Trattandosi di un evento culturale con un profilo internazionale, replicato in numerose città d’Italia, riteniamo che sia un vanto per Forlì. Oltre 700 persone iscritte, il sold-out da oltre un mese, quasi 250 persone in lista di attesa, 7 speaker e decine di volontari impegnati per realizzarlo, raccontano di un evento partecipato alla luce del sole e per nulla opaco”, conclude Nicoletti che spiega di voler procedere per le via legali.