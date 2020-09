Tennis internazionale a Forlì, Marco Di Maio: "Complimenti al Villa Carpena"

"Complimenti ai dirigenti e soci del circolo tennis Villa Carpena per l’impeccabile organizzazione assieme ai professionisti di MEF Events: in poche settimane non era facile allestire un evento del genere, soprattutto rispettando rigorosamente le restrizioni imposte dalle misure di contrasto al Covid-19. L'attenzione del pubblico e dei media conferma che la vocazione sportiva di Forlì va perseguita con sempre maggiore determinazione". Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio, che ha partecipato alla finale del torneo challenger Atp del circuito internazionale, che ha visto la prima affermazione in una competizione di questo livello del giovanissimo Lorenzo Musetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La capacità del circolo Tennis Villa Carpena di raccogliere l'opportunità che si è presentata solo poche settimane fa - aggiunge il parlamentare - e l'esperienza di Mef Events hanno permesso di offrire un palcoscenico di qualità ad un evento tennistico di assoluto rilievo, rispetto al quale va dato atto all'Amministrazione comunale di non essersi tirata indietro. Un evento utile per promuovere la pratica di questa disciplina, ma anche per dare una vetrina di prestigio verso l'esterno alla città e al suo territorio. Ci auguriamo che il prossimo anno possa ripetersi con più tempo a disposizione e senza le restrizioni dovute alla pandemia".