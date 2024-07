Tensione nel centrodestra, il Pd: "Dalle parole di Catalano e Mezzacapo emerge un quadro allarmante"

“E’ allarmante il quadro che si apprende dalle parole pronunciate dai due ex assessori Marco Catalano e Daniele Mezzacapo all’indomani dell’ultimo consiglio comunale". Così Michele Valli, Flavia Cattani, Carla Cecchi, Sara Conficconi, Elisa Massa, Mattia Rossi, Davide Simoncelli e Jacopo Zanotti, componenti della segreteria comunale del Partito Democratico forlivese. "Dalle parole apparse sulla stampa e già anticipate nel corso del consiglio - prosegue la segreteria comunale Pd - emerge non solo una maggioranza divisa su tutto e un sindaco debole e impotente nel gestire le forze politiche che (apparentemente) lo sostengono, ma anche un teatrino triste, caratterizzato da un bieco mercimonio delle principali cariche pubbliche cittadine”.

“E’ infatti inaccettabile che i ruoli nelle società partecipate dal Comune di Forlì (tra cui Alea, Fmi, Forlifarma, ndr), le cui nomine dovrebbero prima di tutto attenersi a criteri di competenza e merito, vengano utilizzati come merce di scambio dal sindaco per accontentare questa o quella parte politica - proseguono i dem -. E’ una pratica squallida che prende in giro i cittadini, a cui però oggi sono stati aperti gli occhi dagli stessi esponenti della maggioranza: ciò che conta non è il bene della città, ma il baratto delle poltrone, a cui hanno partecipato tutti, da Fratelli di Italia alla civica (o presunta tale) della Casara”.