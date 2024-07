Tensioni nella maggioranza, il Popolo della Famiglia: "Risolvere i mal di pancia. Quello della Lega è un problema serio"

Un appello agli alleati affinchè i "mal di pace rientrino quanto prima". Queste le parole di Mirko De Carli, dirigente nazionale del Popolo della Famiglia, dopo la seconda seduta del Consiglio Comunale di Forlì, nel corso della quale il consigliere comunale della lista civica "Forlì Cambia", Loris Ceredi, è stato eletto Presidente del Consiglio. "Si è visto uno spettacolo non degno di una maggioranza che ha vinto al primo turno - attacca De Carli -. L'incapacità di trovare un nome condiviso per la presidenza, che coinvolgesse anche l'eventuale nomina del vicepresidente, ha dimostrato una debolezza che va affrontata e superata con l'unica strategia possibile, già prospettata dal Popolo della famiglia all'inizio di questo percorso di elezione del presidente, ovvero un tavolo di coalizione stabile guidato dal Sindaco, dove le decisioni vengano prese di concerto con tutte le forze politiche".

"Nel caso dell'elezione del presidente del Consiglio Comunale non è stato così e ce ne rammarichiamo, poiché si è evidenziata una difficoltà della maggioranza dovuta al fatto che ogni gruppo ha parlato per proprio conto facendo pesare i rapporti di forza e non quegli equilibri di stabilità interna necessari per permettere a tutti, anche ai più piccoli, di avere un ruolo ed un riconoscimento specifico - prosegue Ceredi -. Auspichiamo che si convochi quanto prima il tavolo di coalizione di maggioranza coinvolgendo tutti con pari dignità per affrontare in questa sede i prossimi passaggi decisivi, e che non siano i numeri in Consiglio Comunale, ma la leale collaborazione di tutte le forze politiche che hanno contribuito alla vittoria al primo turno, a costruire un clima più sereno e collaborativo. E' evidente che una Lega che ha dichiarato che voterà di volta in volta i provvedimenti della maggioranza, pur ribadendo la fiducia al sindaco, è un problema serio e dobbiamo tutti impegnarci perché questi mal di pancia rientrino quanto prima, affinché ci si senta tutti partecipi dei futuri cinque anni di buon governo a guida Zattini".

Dal Popolo della Famiglia di Forlì aggiungono: "Auguriamo buon lavoro a Ceredi; resta comunque il rammarico per il tempo perso in questioni interne alla maggioranza per via di questa elezione, che hanno impedito di affrontare subito gli impegni presi con gli elettori. Auspichiamo che le parti del programma a noi più care e sulle quali già ci stiamo impegnando in collaborazione con l'Assessore con delega alla Famiglia Vincenzo Bongiorno, in primis la realizzazione del progetto "Comune amico della famiglia", vadano subito nell'agenda del governo cittadino e che siano affrontate con celerità per il bene di chi ci ha dato fiducia".