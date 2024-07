Fratture nella maggioranza, la Lega conferma il sostegno a Zattini: "Ma non faremo sconti all’amministrazione"

"Tre certezze emergono dalle prime due sedute del nuovo Consiglio comunale di Forlì: la coerenza della Lega, la contraddittorietà di parte della maggioranza che rinnega la parola data e l’estraneità del sindaco Gian Luca Zattini dal teatrino creato dalla lista civica, anche se non al completo". Resta altissima la tensione all'interno della maggioranza all'indomani dell'elezione di Loris Ceredi (Forlì Cambia) alla presidenza del Consiglio comunale come trapela dalle parole di Albert Bentivogli, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e segretario forlivese del partito.

Le considerazioni dell'esponente del Carroccio partono "dal buon risultato della Lega alle ultime amministrative a Forlì con l’8,74% dei consensi che hanno premiato il gran lavoro svolto nei cinque anni passati sia in Giunta che in Consiglio. A questo punto devo ricordare la trattativa e il patto raggiunto in maggioranza per affidare ruoli di primo piano agli assessori leghisti uscenti. L’accordo, benedetto anche dal sindaco, è stato possibile grazie a un passo di lato della Lega che responsabilmente ha accolto la proposta degli alleati di indicare un assessore, Andrea Cintorino, e il presidente del Consiglio comunale, Daniele Mezzacapo, già vicesindaco. Evidentemente la fame di ‘poltrone’ e i disegni di qualcuno hanno suggerito a una parte degli alleati di disattendere il patto alla vigilia del primo Consiglio comunale, sconvolgendo gli equilibri raggiunti grazie alla Lega che ha sempre avuto il bene comune come obiettivo primario".

Tuona Bentivogli: "L’incoerenza e i personalismi hanno prevalso sul buonsenso e sulla buona politica, mettendo in gravi difficoltà anche il sindaco. Spiace per lo spettacolo inscenato da parte della maggioranza a cui la città ha dovuto assistere e che si sarebbe potuto evitare rispettando gli accordi assunti. Pacta sunt servanda, i patti vanno rispettati, è un principio fondamentale del diritto civile e la Lega l’ha sempre osservato. Ora sappiamo con chi abbiamo a che fare: la nostra fiducia nel sindaco è naturalmente inalterata, abbiamo scelto Zattini cinque anni fa come primo cittadino, lo sosteniamo oggi con uguale determinazione, ma non faremo sconti all’amministrazione, esaminando le singole proposte e ogni delibera, proponendo emendamenti se lo riterremo opportuno, appoggiando certamente la prosecuzione dei grandi progetti per lo sviluppo della città ma riservandoci la possibilità di decidere autonomamente su tutto il resto".

Conclude Bentivogli: "La Lega ha sempre lavorato per mantenere gli equilibri e risolvere le crisi sorte anche nella scorsa legislatura all’interno della coalizione: nel 2019, con il nostro partito ai massimi storici, abbiamo saputo accontentare tutti i gruppi di maggioranza mantenendo quella coesione che ha permesso al sindaco Zattini di governare senza problemi. Evidentemente il nostro esempio non è stato recepito".