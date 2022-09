Nasce il terzo polo a Bertinoro e Forlimpopoli: ci entrano 3 consiglieri sui 5 di centro-destra

Prende forma anche a livello locale il cosiddetto 'Terzo polo', la formazione politica centrista che aggrega Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. Sabato è prevista l'inaugurazione della nuova sede provinciale di Italia Viva a Forlì e confluiscono nella formazione politica personaggi politici di posizionamenti politici opposti. Se da una parte, infatti, ci sono personalità come il deputato uscente Marco Di Maio, ex Pd poi Italia Viva, si candida nel collegio di Forlì-Cesena Luca Ferrini, esponente repubblicano e assessore della giunta di centro-sinistra di Cesena. Ed ora si aggiunge il sostegno di Barbara Asioli, candidata del centro-destra alle uiltime elezioni di Bertinoro.

Si è costituito questa settimana il Comitato Elettorale del Terzo Polo di Bertinoro-Forlimpopoli. Il coordinatore del comitato fino al giorno delle elezioni sarà Gabriele Lolli, consigliere comunale e referente di Azione a Bertinoro e sarà coadiuvato da Erica Giunchi, anche lei consigliera comunale di Bertinoro e responsabile locale di Italia Viva, Barbara Asioli, ex candidata sindaca alle ultime elezioni e capogruppo del gruppo consiliare BartnOra rappresentante del PRI e Angelo Vitali referente di Italia Viva Forlimpopoli. In sostanza tre consiglieri sui 5 eletti dal centro-destra a Bertinoro per queste elezioni si ritroveranno nel sostegno al terzo polo e non alla coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati.

Il comitato è poi composto da altre figure già attive nella politica locale a diversi livelli e volontari sostenitori della formazione politica nata dall’alleanza tra Italia Viva, Azione e Partito Repubblicano. Spiega il comunicato di presentazione: "Proprio grazie alla alleanza con il Pri, che nel nostro territorio conta ancora su una struttura organizzativa importante, la sede del comitato è nei locali del circolo Bertinorese, la Rimbomba, in via Mainardi 14. Nel prossimo mese, fino al giorno delle elezioni, saranno numerose le iniziative a sostegno della Lista Calenda, del programma e del candidato alla Camera all’uninominale per il collegio forlivese Luca Ferrini, esponente del Pri e assessore a Cesena".