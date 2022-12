Terzo Polo, nasce il coordinamento provinciale tra Azione, Italia Viva e Pri: Luca Ferrini alla guida

Martedì 27 dicembre 2022, le forze politiche federate nel Terzo Polo ed i Repubblicani di Cesena hanno ufficializzato la nascita di un Coordinamento politico per la costruzione di un progetto politico territoriale unitario. Fanno parte del coordinamento: Sara Biguzzi e Tommaso Pirini per Italia Viva, Romano Fabbri per il PRI di Cesena, Umberto Orlati e Filippo Zanelli per Azione. È stato scelto come coordinatore del Terzo Polo Luca Ferrini, avvocato ed assessore della Giunta comunale di Cesena e già candidato al Collegio uninominale provinciale alla Camera dei Deputati.

Spiega il coordinamento provinciale del Terzo Polo: "Il Coordinamento intende sviluppare il lavoro di squadra tra le forze politiche che hanno sostenuto, durante la campagna elettorale, la lista Azione-Italia Viva-Calenda. Collaborazione che ha sfiorato - e talvolta ampiamente superato - il 10% dei consensi. La volontà è quella di proseguire nell'approfondimento serio e responsabile dei temi più urgenti per il territorio romagnolo, distinguendosi per una politica dei 'contenuti'. Non si parli, per ora, di alleanze: il lavoro del Terzo Polo è quello di costruire la proposta, il campo politico entro il quale confrontarsi, con franchezza e senza pregiudizi, per ricavare le soluzioni percorribili ai problemi di cittadini dei 30 comuni della provincia. Tema per noi caratterizzante, fin da subito, è quello dell'economia e della qualità della spesa pubblica, di come affrontare la grave crisi inflazionistica, quando le misure a livello nazionale risultano insufficienti se non dannose. Il coordinamento ha già avviato un tavolo di confronto itinerante in tutti e 30 i comuni della provincia di Forlì-Cesena, aperto a cittadini, associazioni e Istituzioni. Così come sono in programma momenti di approfondimento e divulgazione aperti a tutti".