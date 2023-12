Terzo settore, approvato ordine del giorno della deputata Tassinari (FI): "Accolte le istanze delle associazioni"

Approvato all'unanimità un ordine del giorno della parlamentare forlivese Rosaria Tassinari volto a sostenere le attività del Terzo settore, in questo periodo di crisi finanziaria. "Con il mio ordine del giorno Governo si è impegnato ad adottare misure mirate a prorogare di un anno l’entrata in vigore della normativa prevista dal dl 146/2021, che modifica il regime Iva applicato alle associazioni di tipo religioso, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica, nell’ambito delle attività fornite ai propri associati e partecipanti", spiega l'esponente di Forza Italia.

"La nuova normativa, che dovrebbe entrare in vigore il 31 luglio 2024 e rispetto alla quale è stata chiesta la proroga, imporrebbe alle associazioni di terzo settore di dover mettere in atto una serie di adempimenti burocratici molto complessi, soprattutto a metà dell’anno finanziario - continua Tassinari -. Il riconoscimento di questa proroga solleverebbe loro da questi adempimenti burocratici molto gravosi e che impatterebbero negativamente soprattutto sulle piccole associazioni. Abbiamo così accolto le legittime istanze di queste associazioni, che svolgono un importante ruolo di carattere sociale a favore delle famiglie, dei giovani e degli anziani, fornendo servizi preziosi di carattere assistenzialista e sostituendosi spesso li dove lo Stato non riesce ad arrivare, soprattutto nei piccoli centri distanti dalle grandi città".