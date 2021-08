Torna il Festival de L’Unità della Pescaccia: tra gli ospiti gli assessori regionali Alessio Mammi e Paolo Calvano

La Festa si svolgerà nel rispetto delle norme per la prevenzione del Covid 19, in particolare per l’accesso all’area spettacoli è obbligatorio esibire il Green Pass

Torna un altro degli appuntamenti tradizionali del Pd forlivese: da giovedì a lunedì nell’area parcheggio di via Sintella a Villagrappa (Forlì), si terrà il Festival de L’Unità della Pescaccia. Dalle 19 tutte le sere stand gastronomico, domenica aperto anche a pranzo e poi pesca e spazio bambini gratuito. Ad aprire la Festa sarà un incontro politico dedicato al tema dell’agricoltura: giovedì, alle 20, dialogo sul tema “Il piano di sviluppo rurale regionale per il biennio 2021–2022. Risorse dedicate e focus sulle misure di finanziamento di maggiore interesse per le aziende agricole”. Intervengono Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna e Daniele Valbonesi, segretario territoriale del PD forlivese. A seguire la musica di Vanessa Silvagni.

Venerdì, si parte sempre alle 20 con un focus su "L'azione politica del gruppo consiliare Pd, a due anni all'insediamento della Giunta Zattini”, con i consiglieri comunali del Partito Democratico. Si chiude con David Pacini. Sabato, alle ore 21, musica anni ‘70/ ’80 con Dj Pitar e Tesio e Orchestra Vico Vecchio; domenica, alle 12.30 pranzo alla festa, mentre alle 21 la musica di Ale & Sofia e Bomber. Lunedì, per l’ultimo giorno alla festa, ospite Paolo Calvano, segretario regionale del Partito Democratico e assessore della Regione Emilia-Romagna a Bilancio, Personale, Patrimonio e Riordino istituzionale, con un incontro, alle 20, sul tema “Recovery Plan: una grande opportunità per l’Italia”. In chiusura la musica di Mirco Gramellini. La Festa si svolgerà nel rispetto delle norme per la prevenzione del Covid 19, in particolare per l’accesso all’area spettacoli è obbligatorio esibire il Green Pass.