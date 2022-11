Torna in Consiglio comunale Fabrizio Ragni, si unisce al gruppo di Fratelli d'Italia

Il Consiglio comunale vede un nuovo ingresso: sui banchi della maggioranza entra Fabrizio Ragni, consigliere di Forza Italia delle passata legislatura che non aveva ottenuto la rielezione nel 2019, arrivando come primo dei non eletti. L'approdo di Marco Catalano come nuovo assessore al Pnrr comporta infatti le sue dimissioni dal ruolo di consigliere comunale. Il seggio che si libera va quindi a Ragni, la cui surroga è stata votata all'unanimità nel corso del Consiglio comunale di lunedì pomeriggio. Ragni va a unirsi al gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, mantenendo quindi la sua consistenza di tre consiglieri.

Introducendo i nuovi assessori in Consiglio, il sindaco Gian Luca Zattini ha parlato quindi di un “arricchimento della giunta che non comporta modifiche della linea amministrativa. I nuovi assessori avranno come unico obiettivo il bene comune e il bene della città”.