Torna la Festa de L’Unità d’autunno a Villa Rotta: primo appuntamento con Paolo Calvano

Torna la Festa de L’Unità d’autunno organizzata dal Circolo PD Cervese: 2 giornate di politica e buon cibo, domenica 17 e domenica 24 ottobre, presso il circolo Arci di Villa Rotta (via Brasini 15). Il programma prevede alle 18:30 l’incontro “L’Emilia-Romagna riparte da lavoro, salute, politiche sociali, scuola. Tutte le misure in atto per fronteggiare la crisi pandemica”: interviene l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. Con lui il segretario territoriale del Pd forlivese, Daniele Valbonesi. Modera Valentina Ancarani, consigliera provinciale. A seguire cena con menù fisso. Le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti di prevenzione del Covid 19.